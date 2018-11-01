В НКРЕКП є два варіанти порятунку Луганської області від знеструмлення – центр Разумкова

Запаси вугілля на Луганській ТЕС скоротилися до критичних складають 7 тисяч тонн, чого вистачить на чотири доби роботи.

Регулятор може забезпечити додатковий платіж Луганській ТЕС на придбання газу або збільшивши оптову ринкову ціну електроенергії, або знизивши тариф для «Укргідроенерго». Це врятує контрольовану частину Луганської області від спровокованого РФ знеструмлення. Таку думку висловив директор енергетичних програм Центру ім. Разумкова Володимир Омельченко.

«Я думаю, що дійсно, тут є два варіанти. Перший варіант – це просто переглянути оптово-роздрібну ціну в бік збільшення. Це один із варіантів. Інший варіант – це подивитися можливості зниження тарифу «Укргідроенерго», як вони виконують інвестиційні програми. Це дві опції, які, на мій погляд, НКРЕКП має розглянути для того, щоб вирішувати критичну ситуацію з роботою Луганської теплової електростанції. Я думаю, що це був би абсолютно логічний крок, щоби на період осінньо-зимового періоду, коли особливо чутлива ситуація з закупкою енергоносіїв, то на цей період, мабуть, доцільно переглянути тариф для «Укргідроенерго» і інвестиційні програми відстрочити в більш віддалений період. Я вважаю, що це теж може бути одна з основних опцій вирішення проблеми. Я не кажу, що це сама найкраща опція, але одна з опцій, це теж повинно розглядатися НКРЕКП», - зазначив експерт.

Володимир Омельченко вважає, що на такий крок НКРЕКП має зважитись в зв’язку з необхідністю використання природного газу, в той час як існуючий тариф ТЕС розраховувався виходячи з ціни вугілля, транспортування якого заблоковане російською стороною.

«Хоч і кажуть деякі експерти, що вартість вугілля дуже висока, по так званій формулі Роттердаму, але якщо закуповувати для теплових електростанцій газ, то це вийде значно дорожче. Якщо ми візьмемо, що для Луганської ТЕС необхідно щомісячно 60 мільйонів кубічних метрів газу, це виходить понад 700 мільйонів гривень», – сказав він.

Як повідомлялося, на запаси вугілля на Луганській ТЕС скоротилися до критичних складають 7 тисяч тонн, чого вистачить на чотири доби роботи. Луганська ТЕС є єдиним виробником електроенергії в області, від якого залежить наявність світла і тепла в будинках мільйона споживачів.

Напередодні заступник голови Луганської ВЦА Юрій Клименко заявив, що Росія блокує єдину залізничну гілку, якою на Луганську ТЕС завозилося вугілля, тому станція буде змушена працювати на газу.

31 жовтня Кабінет міністрів рекомендував Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), відповідно до підпункту 8.8.1 пункту 8.8 Правил Оптового ринку електричної енергії установити додатковий платіж товариству з обмеженою відповідальністю “Східенерго” для покриття додаткових витрат Луганської теплової електростанції на виробництво електроенергії з використанням природного газу як основного виду палива до моменту відновлення постачання вугілля.