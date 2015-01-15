Британська BP і "Роснефть" через санкції відклали створення СП

Санкції проти РФ змусили "Роснефть" і британську BP відкласти створення СП з розроблення важковидобувних запасів вуглеводнів у Росії, замість цього компанії узгодили спільну розробку Таас-Юряхського родовища, повідомив віце-президент із зовнішніх зв'язків російського підрозділу британської нафтогазової компанії BP Володимир Дребенцов, повідомляє РИА Новости.

"Ми підписали з "Роснефтью" меморандум про взаєморозуміння щодо створення СП до кінця минулого року, яке повинно було зайнятися розробкою нетрадиційних запасів нафти... В цьому відношенні санкції змінили дуже багато, і створення цього нашого СП відкладається. Але ми підписали з "Роснефтью" новий меморандум про розробку Таас-Юряхського родовища у Східному Сибіру", - заявив Дребенцов, виступаючи на експертній дискусії в рамках Гайдарівського форуму.

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У даний час британська компанія контролює 19,75% акцій "Роснефти". "Роснефть" і ВР в 2014 році підписали основні умови угоди щодо доманикових відкладень в Оренбурзькій області. Документ передбачає спільну реалізацію програми дослідних робіт і видобуток важковидобувних запасів доманикових відкладень у Волго-Уральському регіоні.

Після анексії Криму РФ, Захід запустив санкційну кампанію щодо російських політиків, бізнесменів і цілого ряду підприємств. Під фінансові санкції потрапили "Роснефть", "Газпром нефть", "Транснефть" і НОВАТЕК. Останній потрапив тільки в списки США, а решта - ще й у списки ЄС. Цим компаніям обмежений доступ до західних ринків капіталу.

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Під технологічні санкції США потрапили: "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть", ЛУКОЙЛ і "Сургутнефтегаз". Обмеження зачепили поставки товарів і послуг, а також технологій для ініціатив з розвідки і видобутку на глибоководному шельфі, у морях Арктики і проектів щодо сланцевої нафти. Аналогічні санкції в галузі технологій ввели і країни ЄС, не вказуючи конкретних "адресатів".