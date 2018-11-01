Парубій закликав Німеччину детальніше вивчити аргументи України щодо заборони будівництва “Північного потоку-2”

Голова Верховної Ради Андрій Парубій на зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель нагадав, що Україна неодноразово відчувала енергетичний шантаж Росії.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав Німеччину детальніше вивчити аргументи України щодо недопущення будівництва газопроводу “Північний потік-2”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з канцлером ФРН Ангелою Меркель, в якій також беруть участь лідери всіх фракцій Верховної Ради України.

Парубій нагадав, що ВР ухвалила звернення до парламентів та урядів інших країн, світової бізнес-спільноти, в якому йдеться про те, що “будівництво “Північного потоку-2” може внести розбалансування і ризики для безпеки...” не лише України, а й всієї Європи.

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Звертаючись до Меркель, він сказав: “Просив би, щоб більш детально були вивчені аргументи української сторони. Тому що ми на собі неодноразово відчували енергетичний шантаж Росії”.

“Ми знаємо, як Росія намагається використовувати енергетику для впливу на політичні процеси в державах. І тому закликаємо до розуміння нашої позиції і до підтримки цієї позиції українського парламенту”, - підкреслив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня 2018 року Верховна Рада України закликала міжнародне співтовариство докласти всіх зусиль до заборони будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планують побудувати поряд з вже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він повинен з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.