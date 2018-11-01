Меркель виступає за збереження гарантій транзиту газу Україною після будівництва "Північного потоку-2"

Будівництво російського газопроводу має завершитися до кінця 2019 року.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що розглядає російський проект "Північний потік-2" не так критично, як Київ, та виступає за збереження гарантій транзиту газу територією України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Меркель заявила під час зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм сьогодні в Києві.

"Що стосується "Північного потоку-2", нам відомо, що Україна відхиляє цей проект. Я менш критично розглядаю цей проект і виступаю за те, щоб були гарантії для України, щоб Україна зберегла свою транзитну роль", - сказала вона.

Меркель зазначила, що доходи від транзиту газу важливі для бюджету України.

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Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту докласти всіх зусиль до заборони будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планують побудувати поряд з вже наявним «Північним потоком-1». Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він повинен з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.