Депутати в березні обговорять питання закриття Чорнобильської АЕС

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про проведення парламентських слухань на тему «Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об’єкт «Укриття» та перспективи розвитку зони відчуження» (№).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 250 із 339 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачено провести в березні в залі пленарних засідань Верховної Ради відповідні парламентські слухання.

Читайте такожУкраїна може отримати 650 млн євро для нового саркофагу на Чорнобильській АЕСГолова Комітету ВР з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Микола Томенко запропонував провести слухання 4 березня.

Кабінету міністрів доручено до 1 березня підготувати і подати до Верховної Ради необхідні інформаційно-аналітичні матеріали щодо питання слухань, тиражовані для народних депутатів, визначити доповідача із зазначеного питання.