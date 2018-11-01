Україна увійшла в листопад з рекордними запасами газу в сховищах

Станом на 30 жовтня 2018 року в підземних сховищах газу (ПСГ) накопичено 17,1 мільярда кубометрів газу, що є рекордом за останні чотири роки.

Україна увійшла до листопаду з рекордним показником запасів газу в підземних сховищах газу (ПСГ) за останні чотири роки, повідомляє прес-служба Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Читайте такожВідсьогодні газ для українців подорожчає майже на чверть

"Станом на 30 жовтня 2018 року в підземних сховищах газу (ПСГ) накопичено 17,1 мільярда кубометрів блакитного палива, що є рекордним показником за останні чотири роки", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, в минулому сезоні запаси газу в ПСГ на цю дату були на рівні 16,8 мільярда кубів, або на 2% менше, ніж у поточному. При цьому залишок на кінець опалювального сезону 2017/2018 рр. становив 7,4 мільярда кубів.

"Таким чином, Україна зараз має в ПСГ обсяги природного газу, достатні для стабільного проходження опалювального сезону", - повідомила прес-служба "Нафтогазу"

Як повідомляв УНІАН, до 2018 року наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запаси газу – 14,7 мільярда кубометрів.

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.