Укренерго оскаржить рішення суду, що дозволяє передати контроль над компанією заступнику голови Міненерго

В "Укренерго" заявили про свідоме перешкоджання корпоратизації та процесу впровадження ринку електроенергії з боку комісії з реорганізації, склад якої затверджується профільним міністерством.

Господарський суд Києва на засіданні в четвер задовольнив клопотання Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо скасування заходів забезпечення позову НЕК "Укренерго", яким було оскаржене рішення комісії з реорганізації підприємства про перехід повноважень щодо управління компанією до заступника голови Міненерговугілля Михайлу Близнюку.

Як уточнив агентству представник "Укренерго", підприємство у відповідності із законодавством оскаржить рішення про скасування забезпечення в найкоротші терміни.

Як повідомлялося, Міненерговугілля 18 жовтня заявив, що комісія з реорганізації "Укренерго", яку з 9 жовтня очолює заступник голови Міненерговугілля Михайло Близнюк, "з метою якісного завершення процесу реорганізації" ухвалила рішення про перехід повноважень з управління НЕК до голови комісії.

В "Укренерго" заявили про свідоме перешкоджання корпоратизації та процесу впровадження ринку електроенергії з боку комісії з реорганізації, склад якої затверджується профільним міністерством.

Господарський суд Києва 23 жовтня призупинив дію рішення комісії про делегування повноважень по управлінню справами підприємства чолі комісії в особі заступника міністра М. Близнюка.

Суд також заборонив Міненерговугілля та створеній ним комісії здійснювати управління справами та поточної діяльністю "Укренерго", а також вносити зміни до Єдиного держреєстру юридичних і фізичних осіб у частині зміни керівника підприємства.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію роботи ОЕС. НЕК є державним підприємством, яке перебуває в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.