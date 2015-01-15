У Польщі пояснили, чому призупинено постачання газу до України

Про це кореспондентові УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар Gaz System Малгожата Полковська.

"Поставки газу через Польщу у напрямку України не реалізується, оскільки клієнт не замовляє послуги транспорту. Це рішення клієнта", - зазначила вона.

Співрозмовник агентства сказала, що згідно з підписаним контрактом постачальник за добу до планованих поставок повинен поінформувати про обсяги, які він хоче прокачати, але з початку цього року німецька компанія цього не робить.

"З технічної точки зору ми готові до відновлення поставок у будь-який момент", - сказала прес-секретар.

Павел Поправа з польського Інституту енергетичних досліджень висловив УНІАН думку, що Україна могла призупинити поставку газу через Польщу у зв'язку з відновленням імпорту цього палива на початку року через територію Угорщини.

За його словами, "Нафтогазу" може бути вигідніше імпортувати цей газ саме через Угорщину, а не через Польщу.

"Тут точно немає рішення, пов'язаного з якоюсь кризовою ситуацією", - сказав він, звернувши увагу на хороші для України погодні умови, що дозволяють знижувати споживання цього палива.

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Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Gaz System, з початку поточного року через Польщу до України не було прокачано жодного кубометра газу. З 15 квітня 2014 року, коли "Нафтогаз" відновив імпорт газу через польську територію за контрактом з RWE Supply&Trading, до кінця минулого року Україна імпортувала через цю країну близько 900 млн. кубометрів газу або в середньому 3,5 млн. кубометрів на добу.

Довідка УНІАН. Польща є однією з трьох країн Європейського союзу, через яку Україна може прокачувати газ, але має найменші технічні можливості щодо реверсу - максимум за добу можна прокачати 4 млн. кубометрів, у той час як через Словаччину й Угорщину - 31,5 і 17 млн. кубометрів відповідно.