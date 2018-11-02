Ахметов отримав компенсацію з бюджету за постачання електроенергії на Донбас

Нацкомиссия компенсировала "ДТЭК" Ахметова 713 миллионов за электричество для оккупированного Донбасса.

Найбагатший бізнесмен України нещодавно отримав компенсацію з держбюджету за електронергію, яку він поставляє на Донбас.

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"713 мільйонів гривень - саме стільки Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, компенсувала компанії Ріната Ахметова "ДТЕК" за електрику для окупованого Данбасу", - йдеться у повідомленні.

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