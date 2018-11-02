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Ахметов отримав компенсацію з бюджету за постачання електроенергії на Донбас

10:31, 02 листопада 2018
Енергетика
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє ТСН.ua.

"713 мільйонів гривень - саме стільки Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, компенсувала компанії Ріната Ахметова "ДТЕК" за електрику для окупованого Данбасу", - йдеться у повідомленні.

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Теги: #Ахметов#поставки электроэнергии на Донбасс