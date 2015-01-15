Україні потрібно реформувати енергосектор - резолюція Європарламенту

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції Європарламенту щодо ситуації в Україні, прийнятій сьогодні на пленарному засіданні у Страсбурзі.

«(ЄП) наголошує на важливості енергетичної безпеки України та необхідність проведення реформ енергетичного сектору відповідно до її зобов'язань у рамках Енергетичного співтовариства», - сказано в документі.

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Крім того, Європарламент наголошує на необхідності радикального підвищення рівня європейської енергетичної безпеки, незалежності та стійкості до зовнішнього тиску, а також зменшення енергетичної залежності Євросоюзу від Росії шляхом прийняття конкретних альтернатив, щоб допомогти тим державам-членам, які на даний час покладаються на Росію як єдиного енергопостачальника. У зв'язку з цим Європарламент закликає ЄС проводити справжню спільну зовнішню енергетичну політику, а також створити Європейський енергетичний союз.

Європарламент також вітає зупинку проекту «Південний потік» і зазначає, що пріоритет повинен бути наданий трубопровідним проектам, які диверсифікують енергетичні поставки у ЄС.

«(ЄП) закликає Європейське енергетичне співтовариство розробити порядок денний співпраці з Україною, а також із країнами Південного Кавказу, Центральної Азії, Близького Сходу та Середземномор'я, спрямовану на розвиток інфраструктури і взаємозв'язок між ЄС і його європейськими сусідами незалежно від російської газової геополітики», - наголошують у Європарламенті.

Водночас у резолюції наголошується, що стабільні поставки газу в Україну мають критичне значення для забезпечення енергетичної безпеки держав-членів Євросоюзу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Київ запевняє Брюссель, що Україна готується до повної відмови від російського газу.