Транзит газу через Україну з початку року скоротився на 7%

У жовтні транзит газу скоротився на 5,6%.

Транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні-жовтні 2018 року скоротився на 6,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 72,06 мільярда кубометрів.

Читайте такожМеркель виступає за збереження гарантій транзиту газу Україною після будівництва "Північного потоку-2"

Про це повідомляє оператор газотранспортної системи - держкомпанія "Укртрансгаз".

Зокрема, за жовтень транзит газу з РФ територією України становить 6,62 мільярда кубометрів, що на 5,6% менше, ніж за жовтень минулого року.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році Україна транспортувала до Європейського Союзу рекордні за останні кілька років обсяги газу - 93 мільярди кубометрів.

Транзит природного газу через українську ГТС в 2016 році зріс на 23% порівняно з 2015 роком – до 82,2 мільярда кубометрів.