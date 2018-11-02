Україна з початку року скоротила імпорт газу на 22%

Найбільше блакитного палива було імпортовано із Словаччини.

Україна в січні-жовтні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротила імпорт природного газу на 22,4%, або на 2,63 мільярда кубометрів, - до 9,14 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи - держкомпанії "Укртрансгаз".

Згідно з повідомленням, імпорт газу в зазначений період здійснювався виключно з Європи.

Зокрема, за 10 місяців 2018 року було імпортовано 5,63 мільярда кубометрів газу по Словацькому газотранспортного коридору, а також з Польщі та Угорщини - 0,6 мільярда кубометрів і 2,9 мільярда кубометрів відповідно.

Як повідомляв УНІАН, Україна в кінці листопада 2015 року відмовилася від закупівлі природного газу у російського "Газпрому". Загалом за 2015 рік наша країна подвоїла імпорт природного газу з Європи в порівнянні з 2014 роком - до 10,3 мільярда кубометрів, при цьому скоротивши в 2,3 рази закупівлю вуглеводнів з Російської Федерації.

У 2016 році Україна імпортувала 11,1 мільярда кубометрів газу лише з ЄС, в 2017 році – 13,9 мільярда кубометрів. Загальна вартість імпортного газу минулого року становила 3,228 мільярда доларів.