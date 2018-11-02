Україна з початку року видобула понад 17 мільярдів кубів газу

При цьому найбільша газовидобувна компанія «Укргазвидобування» за звітний період збільшила видобуток на 0,8% - до 12,75 млрд куб. м.

Видобуток природного газу в Україні за січень-жовтень 2018 року збільшився порівняно з січнем-жовтнем 2017 року на 0,93% - до 17,3 млрд кубометрів, повідомляє оператор газотранспортної системи України держкомпанія «Укртрансгаз».

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Зокрема, видобуток газу найбільшою газовидобувною компанією «Укргазвидобування» за 10 місяців 2018 року збільшився на 0,78% і становив 12,75 млрд куб. м.

Також наголошується, що найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» в січні-жовтні 2018 року видобула 890,1 млн куб. м газу, а інші компанії - 3,66 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Укртрансгазу», українські державні та приватні видобувні компанії в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшили видобуток газу на 3,1% – до 20,8 млрд куб. м. За цей же період наша країна скоротила споживання блакитного палива на 4% - до 31,9 млрд куб. м.

Згідно з урядовою програмою щодо нарощування видобутку та скорочення споживання, планується, що до 2020 року показник видобутку держкомпанії «Укргазвидобування» зрівняється з показником споживання секторів населення і теплокомуненерго і становитиме 20 млрд куб. м газу.