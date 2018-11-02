Міністр енергетики США наступного тижня відвідає Україну - Reuters
14:48, 02 листопада 2018Енергетика
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Крім України, Рік Перрі відвідає Польщу та інші країни Східної Європи.
Міністр енергетики Рік Перрі / REUTERS
Секретар департаменту енергетики США (міністр енергетики) Рік Перрі наступного тижня відвідає Україну.
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Про це повідомляє Reuters.
"Секретар департаменту енергетики США Рік Перрі відвідає Україну, Польщу та інші країни Східної Європи наступного тижня, оскільки адміністрація президента США Дональда Трампа прагне запропонувати їм альтернативи купівлі вугілля та газу з Росії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Перрі під час поїздки також відвідає Угорщину та Чехію.
Він проведе зустріч з чиновниками з питань ядерної енергетики, кібербезпеки, експорту вугілля та скрапленого природного газу та ін.
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