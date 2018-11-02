Міністр Саєнко заявив про ризики на шляху до корпоратизації "Укренерго"

Міністр Кабінету Міністрів Украіни Олександр Саєнко переконаний, що компанією мають керувати професійні менеджери, а не чиновники.

Вчора Господарський суд залишив до остаточного розгляду справи можливість управління НЕК "Укренерго" комісією Міненерговугілля з реорганізації підприємства, і це рішення несе суттєві загрози і створює ризики на шляху до корпоратизації підприємства, проходження ним сертифікації відповідно до стандартів ENTSO-E, а також може загальмувати саму реформу ринку електроенергії в Україні.

Про це заявив на своїй сторінці у Facebook Міністр Кабінету Міністрів Украіни Олександр Саєнко, зазначивши, що цій комісії міністерство передало по суті всі повноваження з управління компанією.

На думку Саєнка, компанією мають керувати професійні менеджери, а не чиновники.

"Саме для того, щоб унеможливити необґрунтоване втручання чиновників у процеси прийняття управлінських рішень держкомпаній Уряд розпочав реформу корпоративного управління у відповідності до кращих світових стандартів. Однією з її складових є призначення професійних наглядових рад. Такі наглядові ради формує шляхом прозорого відбору утворений Урядом Комітет з призначень. В тому числі така наглядова рада була сформована і для Укренерго. До неї увійшли найкращі управлінці з різних країн, які мають успішний досвід операційного та стратегічного управління національними операторами електромереж, які десятки років пропрацювали у галузі, мають досвід трансформаційних процесів. Саме таку наглядову раду я представляв на засіданні Кабінету міністрів 3 жовтня. І її склад було затверджено", - пише Саєнко.

Міністр наголошує, що на цю раду були покладені завдання формування стратегії розвитку підприємства, погодження його фінансових планів, надання рекомендацій менеджменту і здійснення контролю за менеджментом. І ця наглядова рада повинна разом із менеджментом нести відповідальність перед акціонером, тобто державою, за результати діяльності підприємства.

"Така модель управління працює в усіх цивілізованих країнах. Поєднання всіх управлінських функцій в міністерствах завжди буде залишати можливості для конфлікту інтересів і корупції", - наголошує Саєнко.

"Впевнений, що наша робота по впровадженню кращих світових практик в управління державними підприємствами не буде відкинута і проігнорована", - пише Міністр.