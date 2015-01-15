ЄС готує відповідь «Газпрому» на його наміри перевести транзит з України в Туреччину

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер на брифінгу у Брюсселі повідомила прес-секретар віце-президента Єврокомісії з енергетичних питань Мароша Шефковича Анна-Кайса Ітконен.

«Європейська комісія взяла до уваги повідомлення «Газпрому». Наші служби зараз аналізують цей план щодо економічної життєздатності, а також щодо регуляторної та законодавчої відповідності та можливі наслідки з тим, щоб ми визначили нашу остаточну позицію», - сказала вона.

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Водночас Ітконен зазначила, що у ЄК сподіваються, що зобов'язання, передбачені нинішніми газовими контрактами, будуть виконані. «Не може бути ніяких підстав для того, щоб поставити під сумнів репутацію «Газпрому» як надійного газового постачальника», - наголосила прес-секретар Шефковича.

За словами Ітконена, Європейська комісія закликає «Газпром» «залишатися заангажованим у ЄС на ранній стадії і досліджувати всі варіанти поставок у Південно-східному регіоні». «Безпека енергетичних поставок і співпраця у газовій сфері у Південно-Східній Європі та Україні мають першорядне значення для Європейської комісії", - наголосила вона.

Представниця ЄК зазначила, що у Південно-Східній Європі існує широкий консенсус у розумінні необхідності збільшити інтеграцію регіону, а також забезпечити справжню диверсифікацію поставок газу. «У цьому контексті у грудні була створена група високого рівня, яка проведе перше засідання найближчим часом у Софії. Вони подивляться на всі пропозиції та ідеї, які з'явилися не так давно по регіону та його інтеграції. ЄК прихильна розвитку Енергетичного союзу, метою якого є доступна, безпечна, відновлювальна, стійка енергетика для всіх", - сказала Ітконен.

Відповідаючи на питання про можливу перспективу обговорення «літнього газового пакету», прес-секретар віце-президента ЄК зазначила, що на сьогоднішній день на цю тему «немає коментарів». Причому вона наголосила, що такі рішення повинні приймати зацікавлені сторони - Росія і Україна, які потім можуть попросити допомоги у Єврокомісії. «Ми готові допомогти, як це було у випадку із зимовим пакетом», - пояснила Ітконен.

Раніше УНІАН повідомляв, що "Газпром" хоче перенести транзит через Україну в Туреччину.

Вчора, 14 січня, заступник голови Єврокомісії з енергетичних питань Марош Шефчович за результатами зустрічі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером заявив, що "Газпром" має намір перенаправити транзит газу через Україну до Туреччини за допомогою нового газопроводу, який планується побудувати замість "Південного потоку".

"У мене була зустріч із головою правління "Газпрому" паном Міллером. На цій зустрічі я поділився з ним тими планами, які існують у Європейської комісії щодо створення Енергетичного союзу. І він у свою чергу повідомив про плани" Газпрому "перенести транспортування газу, який зараз іде через Україну, по новому, майбутньому трубопроводу, який піде через Туреччину. Чесно кажучи, для нас це було великою новиною", - сказав він.

У свою чергу, міністр енергетики РФ Олександр Новак зазначив, що рішення про будівництво газопроводу до Туреччини прийняте і "роботи вже ведуться".

Раніше, ще у листопаді минулого року, голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявляв, що Україна готова провести переговори щодо «літнього газового пакету» якомога швидше, однак російська сторона має намір почати їх з січня.

Голова "Нафтогазу" зазначив, що Україна буде диверсифікувати джерела поставок газу за рахунок реверсу з Європи, але і не відмовиться закуповувати у «Газпрому» певні обсяги, якщо "буде чесна ціна". Причому Коболєв повідомив, що українська сторона має намір вести переговори відразу за двома напрямками - з російською стороною щодо "літнього пакета" і з європейською - для збільшення обсягів реверсу.

За словами міністра енергетики Росії Олександра Новака, в Міненерго РФ вважають недоцільним підписувати якийсь новий документ на поставку газу в Україну після закінчення дії "зимового пакета".

"Ми не бачимо доцільності в тому, щоб готувати якийсь новий документ з квітня місяця. Оскільки в чинній угоді, у зимовому пакеті так званому, фактично відображені умови існуючого контракту між «Нафтогазом» і «Газпромом»", - сказав він.

Довідка УНІАН. Україна від середини червня 2014 року перестала отримувати російський газ через невизначеність умов поставок, ціни палива, а також механізму оплати боргів за паливо. Внаслідок досягнутих наприкінці жовтня домовленостей і відповідно до підписаного у Брюсселі протоколу, Україна з 9 грудня відновила імпорт природного газу з Росії за ціною 378 дол. За тисячу кубометрів до кінця 2014 року. Ціна російського газу для України у першому кварталі 2015 року - 365 дол. У зв'язку з динамікою ціни на нафту.

Досягнуті домовленості є тимчасовими і діють до 31 березня 2015 року.