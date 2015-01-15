Коболєв про транзит російського газу через Туреччину: «це лише політичний блеф»

Керівник енергетичного держхолдингу «Нафтогаз України» Андрій Коболєв назвав блефом заяву російського газового монополіста «Газпром» про плани перенаправити транзитні потоки російського газу в країни ЄС з України до Туреччини, йдеться в повідомленні «Нафтогазу» з посиланням на голову компанії.

«Примус європейських країн до закупівель російського газу на кордоні Туреччина – Греція замість використання існуючої інфраструктури України – це відмова від прекрасно функціонуючої і надійної системи на користь багатомільярдних витрат на нову структуру, які зрештою ляжуть на домогосподарства і підприємства Європи. Також це несе значні технічні ризики, не пропонуючи будь-яких переваг: таку саму кількість газу (що надходить до європейських споживачів через Україну – УНІАН) буде передано, але через різні канали. Таким чином, це лише політичний блеф», – цитує Коболєва прес-служба.

У «Нафтогазі» нагадали, що вони забезпечують безперебійний транзит російського газу до Євросоюзу, попри воєнну агресію Росії на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, учора, 14 січня, заступник голови Єврокомісії з енергетичних питань Марош Шефковіч за результатами зустрічі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером заявив, що для нього стало великою новиною про плани "Газпрому" перенаправити транзит газу через Україну до Туреччини за допомогою нового газопроводу, який планується збудувати замість "Південного потоку".

У свою чергу, міністр енергетики РФ Олександр Новак відзначив, що рішення про будівництво газопроводу до Туреччини ухвалено і "роботи вже ведуться".

Європейська комісія прийняла до уваги плани «Газпрому» і визначить свою позицію з цього питання після детального вивчення.