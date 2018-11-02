"Укртрансгаз" в рамках поділу компанії створив філію "Оператор газосховищ України"

Філія буде відповідати за надання послуг по зберіганню газу і забезпечення ефективної та безперебійної роботи 12 підземних газосховищ (ПСГ).

Оператор газотранспортної системи - держкомпанія "Укртрансгаз" у рамках анбандлінгу (поділ компанії), створила нову філію - "Оператор газосховищ України", повідомляє прес-служба компанії.

Читайте такожЄврокомісія визнала неможливість відділення ГТС від "Нафтогазу" до 2020 року - Вітренко

За даними прес-служби, філія відповідатиме за надання послуг із зберігання природного газу і забезпечення ефективної та безперебійної роботи 12 підземних газосховищ (ПСГ) загальною місткістю в 31 млрд куб м., в ньому будуть консолідовані всі активи, процеси і співробітники, які необхідні для надання даних послуг.

"Створення "Оператора газосховищ України" - послідовний крок до якісного завершення процесу анбандлінгу, в результаті якого "Оператор ГТС України" (інша філія "Укртрансгазу" - УНІАН) буде остаточно відокремлена від "Укртрансгазу", після закінчення чинного транзитного контракту з "Газпромом". Сьогодні роботу газосховищ координують управління магістральних газопроводів "Київтрансгаз", "Львівтрансгаз", "Прикарпаттрансгаз" і "Харківтрансгаз" - філії "Укртрансгазу", які в першу чергу відповідають за транспортування газу. Новостворений "Оператор газосховищ України" стане єдиним центром управління комплексом ПСГ в Україні і забезпечить автономну роботу», - цитує прес-служба в. о. президента "Укртрансгаз" Андрія Хоменка.

Прес-служба повідомила, що філія почне свою роботу в повному обсязі з 1 січня 2019 року, але при цьому і надалі буде функціонувати як структурна одиниця у складі "Укртрансгазу", без виділення в окрему юридичну особу.

На даний момент проводяться підготовчі роботи щодо юридичного та організаційного оформлення функціонування філії, перерозподіл виробничих і бізнес-процесів, інвентаризація наявних активів і переведення в новий філіал понад 1700 фахівців, що забезпечують роботу українських ПСГ.

Також прес-служба нагадує, що станом на 2 листопада компанія експлуатує 11 ПСГ, але на балансі також є ще 1 ПСГ, яке знаходиться на тимчасово непідконтрольної території (Луганська область).

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня цього року голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв повідомив, що Верховна Рада в першій половині 2019 року розгляне питання про створення консорціуму з потенційними міжнародними партнерами з управління газотранспортною системою (ГТС) України.

У лютому 2018 року президент України Петро Порошенко заявив, що більше десяти всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання брати участь в управлінні ГТС України.

Довідка УНІАН. На початку листопада 2016 року Кабмін прийняв рішення про створення нової компанії - оператора ГТС - акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України». Водночас, менеджмент національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» створив у структурі діючої держкомпанії «Укртрансгаз» новий філіал - «Оператор ГТС України».

Відділення ГТС в нову юрособу і залучення європейського партнера до її управління необхідно для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок, таким чином зберігши обсяги транзиту після завершення діючого контракту з російським «Газпромом».

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС, а також імпортується до України як з Росії, так і з країн ЄС. 100% акцій «Укртрансгазу» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».