Нафта різко подорожчала на фоні поліпшення прогнозу ОПЕК щодо світового попиту

Світові ціни на нафту різко підскочили в четвер на тлі поліпшення прогнозу ОПЕК щодо світового попиту на нафту в 2015 році, свідчать дані торгів, передає Прайм.

Після обіду вартість лютневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent збільшилася на 3,50% - до 50,39 долара за барель, вперше за останні сім днів перевищивши психологічний рубіж в 50 доларів. Ціна лютневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI зросла на 2,8% - до 50,33 долара за барель.

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Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) поліпшила оцінку світового попиту на нафту в 2015 році на 40 тисяч барелів на день - до 92,3 мільйона барелів на добу, що на 1,15 мільйона барелів перевищує показник 2014 року.