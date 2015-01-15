Україна за рік скоротила споживання газу на 16%

Україна в 2014 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2013 роком на 16% - до 42,6 млрд куб. м з 50,4 млрд кубометрів, йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України».

Найбільше скорочення споживання, за даними компанії, відбулося в промисловості – на 22% (до 15,7 млрд куб. м), значно скоротилися також технологічні витрати газу на виробництво і транспортування блакитного палива – на 14%, до 3,7 млрд куб. м.

Населення минулого року використало 15,1 млрд куб. м, що на 10% менше, ніж роком раніше, коли було використано 16,8 млрд куб. м.

Підприємства ТКЕ за минулий рік скоротили використання газу на 16%, або на 0,8 млрд куб. м (з 8,3 млрд куб. м до 7 млрд куб. м).

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів в умовах значного дефіциту російського газу в липні минулого року поставив завдання перед промисловими споживачами і підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. на 30%, а для бюджетних організацій – на 10%.

Проте зниження споживання газу насамперед пов'язане із зупинкою низки промислових підприємств України через воєнні дії на Донбасі.