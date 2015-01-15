Транзит російського газу у ЄС через територію України за 2014 рік впав майже на 30%

Про це йдеться в повідомленні оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, у 2014 році транзит газу через територію України для країн Європи та СНД порівняно з попереднім роком скоротився на 28% - до 62,2 млрд куб. м.

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Також повідомлялося, що обсяг газу, який транспортувався через Україну у європейські країни, за підсумками 2013 року збільшився на 3,2% порівняно з 2012 роком - до 86,1 млрд куб. м.

У 2012 році транзит російського газу через територію України склав 84,261 млрд куб. м, що на 19,13% менше від показника 2011 року.

Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу.

У жовтні 2014 року НАК «Нафтогаз України» звернулася у Стокгольмський арбітраж для перегляду контракту на транзит газу із російським «Газпромом», а також компенсації коштів за недостатні обсяги прокачування через Україну.

У січні 2015 року «Газпром» заявив про плани відмовитися від транзиту газу до ЄС через Україну, перенаправивши транзитні потоки в Туреччину.