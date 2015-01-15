Ціни на нафту Brent впадуть до $31 за барель до квітня - Bank of America

"По-перше, контанго на ринку Brent досягає масштабів, небачених від 2009 року. Це означає, що запаси в усьому світі швидко зростають", - сказано у звіті банку, передає Reuters.

На думку аналітиків банку, запаси нафти у країнах Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) у другому кварталі досягнуть 2,83 мільярда барелів.

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Ціна американського еталона WTI, на думку аналітиків, до кінця першого кварталу знизиться до $32 за барель. За їхніми прогнозами, середньорічна ціна Brent складе $52 у 2015 році і $58 у 2016 році, а WTI - $50 і $57, відповідно. До цього Bank of America прогнозував ціну Brent у 2015 році $77, а WTI - $72.

Раніше аналітики Bank of America зазначали, що підтримку цінам можуть дати скорочення видобутку ОПЕК або у країнах, що не входять в організацію, або підвищення світового попиту, але вони не розраховують на жодну з цих подій у найближчому майбутньому.

Раніше УНІАН повідомляв, що нафта різко подорожчала на тлі поліпшення прогнозу ОПЕК світового попиту.