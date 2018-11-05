Нафта дешевшає на тлі введення санкцій США проти Ірану

Січневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,26% до $72,64 за барель.

Нафтові ціни впали в понеділок, 5 листопада, після введення США санкцій щодо експорту іранської нафти. Це випливає з даних торгів.

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За даними лондонської біржі ICE, січневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,26% до $72,64 за барель. За даними американського агентства EIA, ф'ючерси WTI опустилися до $63,69, що на $3,64 менше, ніж тиждень раніше, повідомляє РБК.

Як зазначає агентство, з початку жовтня Brent і WTI втратили в цілому більше 15%.

У четвер, 1 листопада, повідомлялося, що нафта Brent впала вперше з 22 серпня до $72,84. За даними Reuters, це було пов'язано з побоюваннями у зв'язку зі скороченням попиту через торговельний конфлікт між США та Китаєм. Крім того, нафтові ціни падали через відновлення санкцій США проти Ірану. За даними Bloomberg, найбільші імпортери вважають, що країни ОПЕК і Саудівська Аравія зможуть забезпечити ринок потрібною кількістю нафти і допоможуть запобігти падінню пропозиції.

США відновили дію санкцій проти Ірану у понеділок, 5 листопада. Вони стосуються експорту іранської нафти і банківського сектора. Держсекретар Майк Помпео говорив, що також економічні обмеження будуть введені проти понад 600 фізичних і юридичних осіб Ірану. Іранський президент Хасан Роухані сказав, що його країна буде продовжувати торгувати нафтою, щоб «прорвати» американські санкції.