«Укртрансгаз» відзвітував про зростання запасів газу у сховищах

Запаси газу в ПСГ з початку сезону закачування збільшилися у 2,31 раза - до 17,18 млрд куб. м.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з початку сезону закачування (9 квітня) збільшилися в 2,31 раза, або на 9,74 млрд куб. м - до 17,179 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

Згідно з даними держкомпанії, з 1 по 3 листопада в сховища було закачано 41,8 млн куб. м газу.

Станом на 3 листопада запаси газу в ПСГ становлять 17,179 млрд куб. м, що на 2,11% більше, ніж на аналогічну дату 2017 року (16,82 млрд куб. м).

За даними «Укртрансгазу», c 1 по 3 листопада Україна імпортувала 105,7 млн куб. м газу (61,6 млн куб. м - через Словаччину, 35,2 млн куб. м - через Угорщину, 8,9 млн куб. м - через Польщу). Власний видобуток c 1 по 3 листопада становить 174,44 млн куб. м, а транзит - 589,4 млн куб. м.

Зазначається, що станом на 20 жовтня українські газові сховища заповнені на 55,51%.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада прес-служба Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" заявила, що Україна увійшла в листопад з рекордним показником запасів газу в ПСГ за останні чотири роки - 17,1 млрд куб. м.

Також, у прес-службі уточнили, що такого обсягу природного газу достатньо для стабільного проходження опалювального сезону.

У 2018 рік наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запаси газу - 14,7 млрд куб. м.