В Україні видали першу ліцензію з розподілу електроенергії у рамках реформи ринку

Першу ліцензію отримало "Миколаївобленерго" за скороченою процедурою.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), в рамках реформи ринку електроенергії в Україні, видала першу ліцензію з розподілу електричної енергії підприємству "Миколаївобленерго" за скороченою процедурою.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила голова комісії Оксана Кривенко.

"Перший оператор системи розподілу нового ринку електричної енергії (Миколаївобленерго) отримав свою ліцензію шляхом подачі скороченого пакету документів. Таку опцію запустили для ефективної імплементації законодавства. Чекаємо наступні заявки. Загалом має бути ліцензовано близько 40 розподільних компаній", - написала Кривенко.

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня 2017 року Верховна Рада прийняла Закон "Про ринок електроенергії". За словами одного з авторів документа, народного депутата Лева Пидлисецкого, цей закон призведе до того, що в сегментах генерації електроенергії та її постачання для кінцевих споживачів виникнуть конкурентні відносини, що змусить виробників підвищувати свою ефективність, і виведе з ринку неефективну генерацію. Впровадження в Україні нового ринку електроенергії також дозволить населенню обирати постачальників електроенергії.

Для запуску нової моделі ринку в середині березня 2018 році НКРЕКП прийняла пакет вторинного законодавства. Згідно з прийнятими документами, перші торги електроенергією в п'яти новостворених сегментах ринку мають стартувати з 1 липня 2019 року.