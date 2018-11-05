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Іран має намір продавати нафту всупереч санкціям США

14:00, 05 листопада 2018
Енергетика
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву президента Ірану Хасана Роухані.

"Америка хотіла довести до нуля продажу іранської нафти..., але ми продаватимемо нашу нафту, щоб прорвати санкції", - йдеться в повідомленні.

Перша частина американських санкцій відновила дію в ніч на 7 серпня. Ці обмежувальні заходи охопили автомобілебудівний сектор Ірану, торгівлю золотом і низкою металів.

Залишилися санкції, в тому числі проти іранського нафтового сектора, набули чинності 5 листопада.

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Теги: #санкції проти Ірану#санкції США проти Ірану