Іран має намір продавати нафту всупереч санкціям США

Іранський президент Роухані підкреслив, що це допоможе "прорвати санкції".

Іран продовжить продавати свою нафту всупереч американським санкціям проти Тегерана.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву президента Ірану Хасана Роухані.

"Америка хотіла довести до нуля продажу іранської нафти..., але ми продаватимемо нашу нафту, щоб прорвати санкції", - йдеться в повідомленні.

Перша частина американських санкцій відновила дію в ніч на 7 серпня. Ці обмежувальні заходи охопили автомобілебудівний сектор Ірану, торгівлю золотом і низкою металів.

Залишилися санкції, в тому числі проти іранського нафтового сектора, набули чинності 5 листопада.