Вчора на Южноукраїнській АЕС горів трансформатор

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, о 23:40 дванадцятьма відділеннями ДСНС України горіння трансформатора ліквідовано на площі 100 кв. м.

Жертв та постраждалих немає, на роботу енергоблоків пожежа не вплинула.

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