Головою наглядової ради "Укренерго" став Аджунер

Перед засіданням усі члени наглядової ради підписали відповідні контракти з ДП «НЕК «Укренерго».

2-3 листопада 2018 року відбулося перше засідання наглядової ради ДП «НЕК «Укренерго», склад якої було сформовано з представників держави та незалежних членів на підставі результатів конкурсного відбору та затверджено Кабінетом міністрів України.

Перед засіданням усі члени наглядової ради підписали відповідні контракти з ДП «НЕК «Укренерго», повідомляє прес-служба компанії.

Головою наглядової ради було обрано незалежного представника — Шевкі Аджунера, заступником голови — представника держави Сергія Кушніра. Наглядова рада створила комітети з питань аудиту, з призначень і визначення винагороди посадовим особам, з інвестицій та стратегії, регуляторний комітет та визначилася з їхніми керівниками.

Також наглядова рада підтвердила повноваження Всеволода Ковальчука як тимчасово виконуючого обов’язки директора ДП «НЕК «Укренерго» та визначила графік своїх засідань на цей і наступний рік.