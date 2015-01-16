Нафта може показати найтриваліший тижневий спад за 30 років

Світові ціни на нафту в п'ятницю, 16 січня, зростають після зниження днем раніше. Сьогодні вранці лютневі контракти на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі торгуються на рівні $46,70/бар., що на $0,45 більше, ніж на закритті торгів 15 січня. Напередодні ф'ючерси впали на $2,23 - до $46,25. Вартість березневих поставок нафти WTI на цей же час становила 47,19/бар. (зростання на $0,46).

Березневі поставки нафти сорту Brent на лондонській біржі ICE Futures Europe вранці коштували $48,72/бар. (на $0,45 більше ціни закриття в четвер). Термін дії лютневих контрактів закінчився 15 січня, до закриття торгів вони подешевшали на $1,02 - до $47,67, пише РБК.

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Ціни на нафту можуть продемонструвати найтриваліший з березня 1986 року період тижневих падінь, пише Bloomberg. Ймовірність такого сценарію висока на тлі скорочення прогнозу ОПЕК щодо попиту на сировину і зростання побоювань з приводу надлишку пропозиції на глобальному ринку, який спричинив обвал нафтових цін. Днем раніше Організація країн - експортерів нафти знизила прогноз попиту на свою нафту в 2015 році до 28,8 млн барелів на добу, що є мінімальним значенням за останні 12 років.

Ф'ючерси на нафту WTI можуть подешевшати восьмий тиждень поспіль, відзначає Bloomberg. 21 з 40 опитаних агентством аналітиків і трейдерів прогнозують, що вартість американської нафти буде знижуватися ще тиждень.

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Минулого року на тлі небажання ОПЕК скоротити виробничу квоту укупі з рекордними темпами видобутку в США ціни на нафту знизилися майже на 50%, досягнувши рівнів кризового 2008 року. Експерти Bank of America Merrill Lynch очікують продовження зниження нафтових цін. За їхнім прогнозом, до кінця березня ціни на нафту марки Brent впадуть до $31 за барель. Головною причиною зниження нафтових цін аналітики Merrill Lynch називають зростання запасів сирої нафти в країнах-споживачах.