Україна з початку року збільшила споживання вугілля

При цьому у вересні споживання вугілля ТЕС і ТЕЦ знизилося на 15,1%, до 1,92 мільйона тонн.

У січні-вересні 2018 року теплоелектростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі (ТЕЦ) України збільшили споживання вугілля на 7,1% порівняно з аналогічним періодом 2017 року - до 18,82 мільйона тонн.

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Про це йдеться у статистичній інформації Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Зокрема, у вересні споживання вугілля ТЕС і ТЕЦ знизилася на 15,1% - до 1,92 мільйона тонн, порівняно з вереснем 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році ТЕС і ТЕЦ України спожили 6 мільйонів тонн антрацитового вугілля і 18,7 мільйона тонн газового.

Міненерговугілля прогнозує в 2018 році скорочення споживання антрациту в Україні на 20% - до 4,8 мільйона тонн.