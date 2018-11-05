Україна з початку року збільшила споживання вугілля
У січні-вересні 2018 року теплоелектростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі (ТЕЦ) України збільшили споживання вугілля на 7,1% порівняно з аналогічним періодом 2017 року - до 18,82 мільйона тонн.
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Про це йдеться у статистичній інформації Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
Зокрема, у вересні споживання вугілля ТЕС і ТЕЦ знизилася на 15,1% - до 1,92 мільйона тонн, порівняно з вереснем 2017 року.
Як повідомляв УНІАН, у 2017 році ТЕС і ТЕЦ України спожили 6 мільйонів тонн антрацитового вугілля і 18,7 мільйона тонн газового.
Міненерговугілля прогнозує в 2018 році скорочення споживання антрациту в Україні на 20% - до 4,8 мільйона тонн.