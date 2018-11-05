Позовні вимоги України до "Газпрому" вже перевищили $12 мільярдів

"Нафтогаз" виступає за перегляд тарифу з березня 2018 року до кінця 2019 року.

Позовні вимоги Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рамках нового розгляду в Стокгольмському арбітражі про перегляд тарифу на транзит природного газу до російської компанії "Газпром" вже перевищили 12 мільярдів доларів.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Наші позовні вимоги вже перевищують 12 мільярдів доларів. Можливо, ми виграємо не всі, але якщо не буде зради в Україні, ми виграємо значні суми", - написав Вітренко.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2018 року "Нафтогаз" подав у Стокгольмський арбітраж новий позов з вимогою переглянути тариф на транзит природного газу за контрактом з "Газпромом".

"Нафтогаз" вимагає перегляду тарифу з березня 2018 року до кінця 2019 року і попередньо оцінював свої грошові вимоги близько 15,6 мільярда доларів, не враховуючи відсотків.