Звільнився директор підприємства «Завод з виробництва ядерного палива»

Про це йдеться в повідомленні підприємства в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, Арсірій написав заяву на звільнення 29 грудня 2014 року, а на посаді директора він перебував з 23 квітня 2013 року.

Раніше Арсірій обіймав посаду генерального директора енергопостачальної компанії «Луганське енергетичне об'єднання».

При цьому повідомляється, що новий керівник підприємства не призначався.

Як повідомляв УНІАН, акціонери спільного українсько-російського підприємства «Завод з виробництва ядерного палива» - російська компанія «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» - до кінця 2013 року планували внести в статутний капітал заводу 84 млн дол. шляхом проведення додаткової емісії, збільшивши його до близько 104 млн дол. Ці кошти необхідні для реалізації частини робіт з будівництва заводу в Кіровоградській області.

У січні 2014 року державний концерн «Ядерне паливо» не зміг до закінчення терміну емісії внести 42 млн дол. у статутний капітал СП. Підготовчі роботи на майданчику заводу були припинені.

Вартість будівництва заводу оцінюється в 1,679 млрд грн. Раніше планувалося ввести в експлуатацію першу чергу заводу в 2015 році.

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Довідка УНІАН. Державний концерн «Ядерне паливо» і компанія «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство «Завод з виробництва ядерного палива» в грудні 2011 року. Частки в акціонерному капіталі заводу розподілені таким чином: 50%+1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція - компанії «ТВЕЛ».