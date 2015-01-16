Міністр енергетики запевняє, що останні партії вугілля з ПАР відповідають стандартам

Якість останніх двох партій вугілля з Південно-Африканської Республіки, судна з якими прибули в Україну на початку січня 2015 року, відповідає стандартам даного виду палива, яке спалюється на станціях енергогенеруючої держкомпанії «Центренерго», заявив у парламенті міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«На сьогодні ці дві поставки, які ми отримали, повністю відповідають технічним і якісним характеристикам вугілля, яке згорає на станціях «Центренерго». Його калорійність становить 5 520 кКал на кілограм … як мінімум на 10% перших поставок”, - сказав Демчишин.

За його словами, Україна вимушена була здійснити закупівлю цього вугілля через гострий дефіцит антрацитних марок даного виду палива.

«У нас чотири станції практично не мають антрациту», - підкреслив голова Міненерговугілля.

Також міністр повідомив, що звернувся до компаній «Укрінтеренерго» і Steel Mont із проханням розкрити основні комерційні показники контракту на поставки вугілля з ПАР.

«У мене немає повноважень розкривати ці договори, але я звернувся до комерційних структур, які підписували ці контракти, і рекомендував їм ключові комерційні умови робити публічними», - зазначив Демчишин.

Як повідомляв УНІАН, держкомпанія "Укрінтеренерго" оплатила компанії Stell Month останніх два судна з південноафриканським вугіллям (близько 160 тис. тонн) у рамках контракту на закупівлю 500 тис. тонн цього палива, який було укладено в серпні 2014 року.

П'яте судно з вугіллям з ПАР вивантажилося в порту на початку січня, а шосте прибуло в Україну 10 січня. Кожне судно завантажено близько 80 тисячами тонн цього палива.

Раніше Україна отримала близько 330 тис. тонн південноафриканського вугілля чотирма суднами, два з яких викупив енергохолдинг ДТЕК.

5 грудня було затримано керівника державного підприємства «Укрінтеренерго», яке придбало неякісне, на думку Генпрокуратури, вугілля в Південно-Африканській Республіці.

За даними Генпрокуратури, в результаті неодноразового підписання додаткових специфікацій до вказаного контракту і змін до нього фактична вартість придбаного вугілля зросла з початкових 86 дол. за метричну тонну до 134 дол. Крім того, в Генпрокуратурі зазначали, вугілля з ПАР непридатне для спалювання на українських ТЕС.

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Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни, що тривають із квітня минулого року, відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного, видобуток якого сконцентрований у Донецькій та Луганській областях, у районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності.

У таких умовах Україна прийняла рішення імпортувати вугілля з Австралії (одне судно придбав ДТЕК), ПАР і Росії.