Голова російського «Лукойлу» допускає падіння цін на нафту до $25

Ціна на нафту може опуститися до $25 за барель. Таку думку висловив журналістам голова «Лукойлу» Вагіт Алекперов, передає ТАСС.

Він зазначив, що, виходячи з останніх заяв Саудівської Аравії, він не виключає падіння ціни до $25. Глава «Лукойлу» уточнив, що в найближчий рік можна очікувати значних коливань ціни.

"У найближчий рік точно", - сказав він, додавши, що тільки вчора ціна змінювалася в межах 10%. "Такого не було ніколи", - резюмував він.

Нагадаємо, в кінці грудня 2014 року Алекперов повідомив, що середня ціна на нафту становитиме в 2015 році $60 за барель і саме з такої ціни зверстаний бюджет «Лукойлу» на 2015 рік.

«Наша компанія зробила три варіанти: $80, $70, $60. Середньорічний ми затвердили $60 поки», - заявив Алекперов.

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Як повідомляв УНІАН, ціни на нафту можуть продемонструвати найтриваліший з березня 1986 року період тижневих падінь.

Експерти Bank of America Merrill Lynch очікують продовження зниження нафтових цін. За їхнім прогнозом, до кінця березня ціни на нафту марки Brent впадуть до $31 за барель. Головною причиною зниження нафтових цін аналітики Merrill Lynch називають зростання запасів сирої нафти в країнах-споживачах.

Минулого року на тлі небажання ОПЕК скоротити виробничу квоту укупі з рекордними темпами видобутку в США ціни на нафту знизилися майже на 50%, досягнувши рівнів кризового 2008 року.