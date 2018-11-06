АМКУ сьогодні в "закритому режимі" буде розбиратися з монополією Ахметова

Для запобігання витоку будь-якої інформації розгляд справи проходитиме в закритому режимі. Розслідування знаходиться під грифом "для службового користування".

Антимонопольний комітет України (АМКУ) на своєму засіданні сьогодні, 6 листопада, розгляне результати чотирирічного розслідування про порушення компаніями, що входять до енергохолдингу ДТЕК, який належить бізнесмену Рінату Ахметову, законодавства про захист економічної конкуренції.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті АМКУ.

Згідно з повідомленням, мова йде про компанії "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Східенерго" та "ДТЕК Західенерго".

При цьому наголошується, що розслідування знаходиться під грифом "для службового користування".

"Мається на увазі, що закритий доступ, але рішення і розпорядження за результатами засідання будуть опубліковані на сайті", - зазначили в прес-службі АМКУ.

Разом з тим у прес-службі уточнили: частина засідання, де розглядатимуть це питання, буде непублічною.

Голова асоціації енергетики і комунальних послуг Андрій Герус на своїй сторінці в Facebook заявив, що АМКУ має звернути увагу на те, що ДТЕК створює політичний тиск для нового підвищення тарифів.

"ДТЕК продає електроенергію на експорт дешевше, ніж продає на український енергоринок. ДТЕК щорічно не формує запаси вугілля на складах влітку, до останнього тримає мінімальні склади вугілля, таким чином, створюючи політичний тиск для нового підвищення тарифів. Саме таке відбувається прямо зараз на Криворізькій ТЕС, де вугілля лише на кілька днів, і на Луганській ТЕС, де вугілля залишилося тільки до опівночі. Чи помічає це Антимонопольний - дізнаємося завтра", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році АМКУ під тиском громадськості все-таки приступив до розслідування зловживання монопольним становищем на енергетичному ринку групою компаній ДТЕК.

Тоді ж, у 2015 році, тодішній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин неодноразово звинувачував ДТЕК у монополізмі на ринку теплової генерації.

Однак незабаром всі претензії до ДТЕК припинилися. Пізніше гендиректор холдингу Максим Тимченко в інтерв'ю ЗМІ повідомив, що частину випущених в 2013 році єврооблігацій ДТЕК викупила наближена до президента Петру Порошенку компанія ICU, керівником якої раніше була Валерія Гонтарєва і в якій раніше працював Володимир Демчишин та Дмитро Вовк, голова НКРЕКП.

Крім того, з усіх видів генерації, саме теплова знаходиться в привілейованому положенні завдяки введеної в березні 2016 року формулою "Роттердам+".

У середині серпня 2018 року голова "Асоціації споживачів енергетики комунальних послуг" Андрій Герус заявив, що продовження дії формули "Роттердам+" ще на рік принесе додатково для енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова 10 мільярдів гривень. Частина цих грошей піде і на виплату власникам євробондів.

У серпні 2017 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) початок кримінальне провадження, в рамках якого підозрюються голова і члени колишнього складу НКРЕКП, які, діючи в інтересах генеруючих компаній-операторів теплоелектростанцій, при формуванні оптової ринкової ціни необґрунтовано включили в неї формулу, яка завищує вартість енергетичного вугілля в тарифах на електроенергію (формула "Роттердам+").

Згідно позиції НАБУ, такі дії НКРЕКП призвели до того, що генеруючі компанії-оператори ТЕС отримали надприбутки, а споживачі електроенергії зазнали безпідставні витрати.