"Укргазвидобування" знизила прогноз видобутку газу на 1 мільярд кубів

Погіршення планів пов'язано з відсутністю нових ліцензій на розробку надр.

Найбільша газовидобувна компанія України "Укргазвидобування" знизила прогноз видобутку газу в 2018 році до 15,5 мільярда кубометрів з 16,5 мільярда кубометрів газу через відсутність нових ліцензій на розробку надр.

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Про це на конференції повідомив глава "Укргазвидобування" Олег Прохоренко.

"На цей рік спочатку планувалося видобути 16,5 мільярда кубометрів газу. На жаль, цей показник не буде виконано. Тому ми говоримо про 15,5 мільярда кубометрів газу", - сказав Прохоренко.

Він повідомив, що, розробляючи програму збільшення видобутку газу до 20 мільярдів кубометрів до 2020 року, компанія розраховувала отримати протягом 2016-2018 роках 60 ліцензій на розробку нових родовищ, а отримала менше 20.

За словами голови компанії "Укргазвидобування" не в змозі суттєво нарощувати видобуток газу без збільшення ресурсної бази, оскільки родовища компанії вже виснажені на понад 70%.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України. До складу компанії входять 4 газопромислових управління "Шебелинкагазвидобування", "Полтавагазвидобування", "Харківгазвидобування" і "Львівгазвидобування". 100% акцій компанії належать НАК "Нафтогаз України".

За підсумками 2017 року "Укргазвидобування" збільшила видобуток газу на 4,8% - до 15,25 мільярда кубометрів.

Концепція розвитку газодобувної галузі України до 2020 року передбачає збільшення видобутку всіх компаній до рівня 27,6 мільярда кубометрів газу на рік до 2020 року, з них 20,1 мільярда кубометрів має видобувати держкомпанія "Укргазвидобування".