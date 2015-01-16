Україна за два тижні січня збільшила імпорт газу на 12,4%

Україна за період із 1 до 14 січня 2015 року збільшила імпорт природного газу порівняно з аналогічним періодом минулого року на 12,4% - до 1 млрд куб. м, йдеться в повідомленні “Укртрансгазу”.

«Найбільше "блакитного палива" до України надійшло з Російської Федерації та Словаччини - 572,2 млн куб. м і 416,6 млн куб. м відповідно”, - йдеться в повідомленні компанії. При цьому зазначається, що минулого року в січні весь обсяг газу надходив із Росії.

В “Укртрансгазі” також нагадали, що з 10 січня відновлено поставки природного газу з території Угорщини, за цей період в Україну імпортовано 13,3 млн куб. м.

За оперативною інформацією Центрального диспетчерського департаменту, станом на 14 січня добове надходження природного газу в Україну становить: із Російської Федерації - 38,6 млн куб. м, зі Словаччини - 30 млн куб. м, із Угорщини - 2,7 млн куб. м.

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Як повідомляв УНІАН, Україна з 1 січня 2015 року призупинила імпорт природного газу з Польщі.

У 2014 році імпорт газу з Російської Федерації скоротився порівняно з 2013 роком на 44% - до 14,5 млрд кубометрів, з ЄС –зріс удвічі, до 5,1 млрд кубометрів.