НКРЕКП зірвала розгляд АМКУ справи про монополію компанії Ахметова

Розгляд справи було перенесено на 20 листопада.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) переніс розгляд результатів чотирирічного розслідування про порушення компаніями, що входять в енергохолдинг ДТЕК, який належить бізнесмену Рінату Ахметову, законодавства про захист економічної конкуренції, на 20 листопада, через неявку представника Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

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Про це на своїй сторінці Facebook повідомила перший заступник голови АМКУ - державний уповноважений Марія Ніжнік.

"Розгляд справи ДТЕК перенесено. Причина: неявка позивачів НКРЕКП і "Укренерго". Нова дата засідання: 20 листопада 10:00", - заявила вона.

Ніжнік додала, що, враховуючи суспільну значущість справи, засідання АМКУ 20 листопада буде проходити у відкритому режимі, але з умовою забезпечення збереження конфіденційної та службової інформації.

Водночас, голова асоціації енергетики і комунальних послуг Андрій Герус на своїй сторінці в Facebook повідомив, що НКРЕКП, яка в червні 2015 року була заявником у цій справі, на засідання свого представника не направила, а представник Укренерго, яка в червні 2015 також була заявником у справі, на засідання прийшов, але не мав відповідних повноважень згідно зі статутом і не мав відповідної довіреності (був у режимі вільного слухача).

Нагадаємо, розгляд результатів розслідування про порушення ДТЕК планувалося провести у закритому режимі, бо матеріали справи знаходяться під грифом "для службового користування".

Крім цього, Герус заявив, що АМКУ повинен звернути увагу на те, що ДТЕК створює політичний тиск для нового підвищення тарифів.

"ДТЕК продає електроенергію на експорт дешевше, ніж продає в український енергоринок. ДТЕК щорічно не формує запаси вугілля на складах влітку, до останнього тримає мінімальні склади вугілля, таким чином, створюючи політичний тиск для нового підвищення тарифів. Саме таке відбувається прямо зараз на Криворізькій ТЕС, де вугілля лише на кілька днів, і на Луганській ТЕС, де вугілля залишилося тільки до півночі. Чи помічає це Антимонопольний - дізнаємося завтра", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році АМКУ під тиском громадськості все-таки приступив до розслідування зловживання монопольним становищем на енергетичному ринку групою компаній ДТЕК.

Тоді ж, у 2015 році, тодішній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин неодноразово звинувачував ДТЕК у монополізмі на ринку теплової генерації. Однак незабаром всі претензії до ДТЕК припинилися.

Пізніше гендиректор холдингу Максим Тимченко в інтерв'ю ЗМІ повідомив, що частину випущених в 2013 році єврооблігацій ДТЕК викупила наближена до президента Петра Порошенка компанія ICU, керівником якої раніше була Валерія Гонтарєва і в якій раніше працював Володимир Демчишин та Дмитро Вовк, голова НКРЕКП.

Крім того, з усіх видів генерації, саме теплова знаходиться в привілейованому становищі завдяки введеній у березні 2016 року формулі "Роттердам+".

У середині серпня 2018 року голова "Асоціації споживачів енергетики комунальних послуг" Андрій Герус заявив, що продовження дії формули "Роттердам+" ще на рік принесе додатково для енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова 10 мільярдів гривень. Частина цих грошей піде і на виплату власникам євробондів.

У серпні 2017 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почало кримінальне провадження, в рамках якого підозрюються голова і члени колишнього складу НКРЕКП, які, діючи в інтересах генеруючих компаній-операторів теплоелектростанцій, при формуванні оптової ринкової ціни необґрунтовано включили в неї формулу, яка завищує вартість енергетичного вугілля в тарифах на електроенергію (формула "Роттердам+"). Згідно з позицією НАБУ, такі дії НКРЕКП призвели до того, що генеруючі компанії-оператори ТЕС отримали надприбутки, а споживачі електроенергії зазнали безпідставних витрат.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», акціонером якої є бізнесмен Рінат Ахметов. У вугільний блок ДТЕК входять «ДТЕК Павлоградвугілля» (об'єднує 10 шахт), «ДТЕК Добропіллявугілля» (5 шахт). В середині березня 2017 року компанія втратила контроль над такими підрозділами, як «ДТЕК Шахта Комсомолець Донбасу», «ДТЕК Ровенькиантрацит» (6 шахт і 3 збагачувальні фабрики), «ДТЕК Свердловантрацит» (5 шахт і 3 збагачувальні фабрики). Вони знаходяться на тимчасово окупованій території Донбасу. Також компанія володіє шахтоуправлінням «Обухівське» у Ростовській області РФ і п'ятьма збагачувальними фабриками (в Україні). В структуру компанії входять 8 з 12 ТЕС України.