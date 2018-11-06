Україна з початку року скоротила транспортування нафти на 6%

У жовтні загальний обсяг транспортування нафти компанією становить 1,4 мільйона тонн.

Державна компанія "Укртранснафта", оператор нафтотранспортної системи України, у січні-жовтні 2018 року скоротила обсяг нафти, що транспортується на 5,9% порівняно з аналогічним періодом 2017 року – до 12,86 мільйона тонн, свідчать дані компанії.

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Згідно з повідомленням, у жовтні 2018 року загальний обсяг транспортування нафти компанією склав 1,426 мільйона тонн.

Повідомляється, що обсяг перекачування нафти для споживачів України (НПЗ) у жовтні поточного року становив 191,6 тисячі тонн, а транзит до країн Східної Європи - 1,23 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року "Укртранснафта" транспортувала 16 мільйонів тонн нафти, що на 5,3% більше показника за 2016 рік. План на 2018 рік становить 17,7 мільйона тонн.

Довідка УНІАН. Компанія "Укртранснафта" є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тисячі кВт.