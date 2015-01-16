Нацбанк продовжує продавати валюту "Нафтогазу" напряму з резервів

14:30, 16 січня 2015
Енергетика
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Національний банк України продовжує продавати валюту НАК "Нафтогаз України" напряму із золотовалютних резервів.

Фото УНІАН

Про це заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарева під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«8,6 млрд дол. з резервів НБУ було прямо продано« Нафтогазу»», - сказала голова НБУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами голови Нацбанку, попит на валюту в Україні перевищує пропозицію в сотні разів. Також повідомлялося, що Гонтарева радить українцям просто не купувати валюту.

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