Нацбанк продовжує продавати валюту "Нафтогазу" напряму з резервів
14:30, 16 січня 2015Енергетика
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Національний банк України продовжує продавати валюту НАК "Нафтогаз України" напряму із золотовалютних резервів.
Гонтарева розповіла про пільги з продажу валюти для "Нафтогазу" / Фото УНІАН
Про це заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарева під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.
«8,6 млрд дол. з резервів НБУ було прямо продано« Нафтогазу»», - сказала голова НБУ.
Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами голови Нацбанку, попит на валюту в Україні перевищує пропозицію в сотні разів. Також повідомлялося, що Гонтарева радить українцям просто не купувати валюту.
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