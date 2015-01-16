Нацбанк продовжує продавати валюту "Нафтогазу" напряму з резервів

Про це заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарева під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«8,6 млрд дол. з резервів НБУ було прямо продано« Нафтогазу»», - сказала голова НБУ.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами голови Нацбанку, попит на валюту в Україні перевищує пропозицію в сотні разів. Також повідомлялося, що Гонтарева радить українцям просто не купувати валюту.