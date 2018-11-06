«Газпром» збільшить поставки газу до Австрії

У 2017 році експорт російського газу до Австрії зріс на 49 відсотків до 9,1 мільярда кубометрів.

Російський «Газпром» підписав доповнення до контракту, що збільшує обсяг поставок газу до Австрії на 1 мільярд кубометрів в рік понад контрактної кількості, повідомила компанія.

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У червні «Газпром» і австрійська OMV продовжили контракт до 2040 року, передає Рейтер.

У 2017 році експорт російського газу до Австрії зріс на 49 відсотків до 9,1 мільярда кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2018 року «Нафтогаз» подав до Стокгольмського арбітражу новий позов з вимогою переглянути тариф на транзит природного газу за контрактом з «Газпромом».

«Нафтогаз» вимагає перегляду тарифу з березня 2018 року до кінця 2019 року і попередньо оцінював свої грошові вимоги у близько 15,6 млрд дол., не рахуючи відсотків.