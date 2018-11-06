Дубневичів звинуватили у зриві опалювального сезону на Львівщині

АРМА звинувачує менеджерів двох заарештованих ТЕЦ депутатів Дубневичів в перешкоджанні запуску опалювального сезону.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), звинувачує народних депутатів Богдана та Ярослава Дубневичів (фракція "Блок Петра Порошенко"), які володіють заарештованими Новояворівською та Новороздільською теплоелектроцентралями у Львівській області, у перешкоджанні запуску опалювального сезону в містах, де розташовані ці ТЕЦ. Про це йдеться в повідомленні на сайті АРМА.

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Згідно з повідомленням, станом на 6 листопада більша частина працівників ТЕЦ четвертий день працює над відновленням теплопостачання, однак представники власників ТЕЦ Андрій Гнатуш та Євген Коза продовжують організовувати перешкоди відновленню постачання тепла і гарячої води жителям двох міст.

Зокрема, власники ТЕЦ не повернули контрольно-вимірювальне обладнання, яке було демонтовано, за словами працівників, за вказівкою керівництва компаній-власників ТЕЦ до моменту початку роботи підприємства «Гарант Енерго М», яке за підсумками конкурсу, проведеного АРМА у середині вересня, є керуючим даними ТЕЦ.

На думку АРМА, саме відсутність цього обладнання залишається ключовою перешкодою в запуску опалювального сезону.

"Ці перешкоджання відбуваються попри те, що минулого тижня представники власників і працівники Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ підписали меморандуми з мерами міст, головою Львівської обласної адміністрації, новим керуючим і АРМА, згідно з яким представники власників ТЕЦ зобов'язалися співпрацювати з компанією-керуючим для забезпечення якнайшвидшого запуску опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за умовами меморандумів, представники власників ТЕЦ зобов'язалися сприяти керуючому - допомогти відновити втрачену технічну документацію і повернути відсутнє обладнання. Однак досі цього так і не відбулося.

У повідомленні зазначено, що на даний момент керуючий власними силами частково відновив відсутню документацію, без якої неможливо запустити роботу частини обладнання ТЕЦ, і продовжує роботу з відновлення решти документації.

Крім того, керуючим завершено ремонтні роботи з відновлення пошкодженого обладнання ТЕЦ.

"На сьогодні Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснюють заходи з встановлення місцезнаходження обладнання, що зникло", - йдеться у повідомленні АРМА.

Також АРМА зазначає, що цього тижня завдяки співпраці НАБУ, САП, місцевих органів влади та небайдужих громадян було встановлено місцезнаходження газотурбінної установки.

З'ясовано, що це критично важливе обладнання знаходиться в ремонті з травня цього року, що суперечить судовим рішенням про арешт і передачу цього обладнання в управління. Відповідно, без втручання НАБУ і АРМА ця газотурбінна установка і надалі перебувала б поза ТЕЦ, що значно зменшує потужність теплоцентралі і створює додаткові ризики в опалювальний сезон.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), видала ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії підприємству «Гарант Енерго М», яке за підсумками конкурсу, проведеного АРМА в середині вересня, є керуючим Новороздільською та Новояворівською ТЕЦ, власники яких підозрюються в заволодінні понад 300 млн куб. м природного газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн.

23 жовтня НАК "Нафтогаз України" уклав договір про постачання природного газу за пільговою ціною з підприємством «Гарант Енерго М».

У січні цього року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали у Львові чотирьох посадових осіб компаній «Енергія-Новий Розділ», «Енергія-Новояворівськ» і «Енергія», засновниками яких є народні депутати Богдан і Ярослав Дубневичі, за підозрою в заволодінні понад 300 млн куб. м природного газу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн.

Наприкінці серпня цього року Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення суду попередньої інстанції про передачу в тимчасове управління АРМА заарештованих Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ.

Майнові комплекси "Новороздільська ТЕЦ" і "Новояворівська ТЕЦ" були передані в управління АРМА в рамках кримінального провадження на підставі постанов слідчого судді Солом'янського районного суду Києва від 12 червня.