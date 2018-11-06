Луганська ТЕС Ахметова через дефіцит антрацитового вугілля перейшла на газ

Поставки вугілля можливі тільки з території Росії, оскільки Луганська ТЕС не з'єднана безпосередньо залізничними шляхами з іншими областями України.

Луганська теплоелектростанція (Щастя, Луганська область), яка належить компанії "ДТЕК Східенерго", почала використовувати природний газ в якості основного виду палива замість антрацитового вугілля через його дефіцит на складах та неможливість поставки.

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Про це на своїй сторінці Facebook повідомив заступник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

"Сьогодні Луганська ТЕС вимушено перейшла з вугілля на газ. ТЕС переведена на переробку газу через неможливість поставок вугілля залізничним транспортом з території Росії. Щодо цього є відповідне рішення уряду і НАК "Нафтогаз". Паралельно будемо "вибивати" квоту на ввезення вугілля, як це було раніше, з території Російської Федерації. Станція може працювати як на вугіллі, так і на газі, але вугілля - дешевше. А це, зрозуміло, вартість енергоносіїв. Населення області це не зачепить, тарифи залишаться незмінними. Працюємо над тим, щоб втримати ситуацію", - написав він.

Поставки антрацитового вугілля на Луганську ТЕС, можливі тільки з Росії, і вони були припинені у середині жовтня через невидачу квот на постачання вугілля шахтоуправлінням "Обухівське" (Ростовська область, РФ), яке належить енергохолдингу "ДТЕК".

Луганська ТЕС не з'єднана безпосередньо залізничними шляхами з іншими областями України.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня Кабмін рекомендував Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, виділити Луганській ТЕС додаткові кошти для переходу з антрацитового вугілля на газ.

З серпня 2014 року Луганська ТЕС є єдиним виробником електроенергії для північної частини Луганської області.

До 25 квітня 2017 року станція працювала окремо від об'єднаної енергосистеми України через пошкоджені бойовими діями магістральних ліній електропередач. Після відновлення ліній електропередач станція була підключена до об'єднаної енергосистеми. Однак з енергосистеми України по лінії електропередач 110 кВ можна забезпечити для Луганської області лише 60 МВт. Тобто в разі зупинки Луганської ТЕС на контрольованій території Луганської області виникне дефіцит потужності в 180-220 МВт.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Енергокомпанії почали переводити блоки ТЕС, які раніше працювали на антрациті, на газові марки вугілля, що призвело до зростання споживання палива марки «Г». Видобуток не встигає рости слідом за зростанням споживання газового вугілля, тому виник дефіцит цього виду палива. Для вирішення цієї проблеми енергокомпанії укладали контракти на імпорт вугілля з ПАР і США.

"ДТЕК Східенерго" - генеруюча компанія, до складу якої входять "ДТЕК Курахівська ТЕС" (Курахово, Донецька обл.) і "ДТЕК Луганська ТЕС" (Щастя, Луганська обл). Навесні 2017 року компанія втратила контроль над третьою тепловою електростанцією - "ДТЕК Зуївська ТЕС", розташованою на тимчасово непідконтрольній території в місті Зугрес (Донецька обл.)

ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент», акціонером якої є бізнесмен Рінат Ахметов.