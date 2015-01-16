Ціна нафти Brent знову перевищила $50 за барель

Зростання нафти відбувається сьогодні на тлі публікації січневої доповіді Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), у якій воно через падіння цін на нафту знизило прогноз зі зростання видобутку нафти країнами, що не входять в ОПЕК, на 350 тис. барелів на добу порівняно із грудневим прогнозом, передає ТАСС.

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Тепер експерти МЕА очікують, що зростання видобутку країнами, що не входять в ОПЕК, у 2015 році складе 950 тис. барелів на добу.

Раніше УНІАН повідомляв, що ціна нафти ОПЕК вчора піднялася вище $43 за барель.