Існуюча ціна на вугілля достатня для того, щоб українські шахти були рентабельними - нардеп Домбровський

На думку депутата, ВР та Уряд мають докласти зусиль, щоб за допомогою державних асигнувань вирішити соціальні проблеми шахтарів, а в перспективі державний вугледобувний сектор вивести на рівень прибутковості.

Виконуючий обов’язки голови Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський вважає, що існуюча формула визначення ціни вугілля «Роттердам плюс» дає можливість вітчизняним вугледобувним підприємствам заробляти та інвестувати в модернізацію. Втім, для державних шахт залишається невирішеною проблема ефективності управління.

«Сьогодні ціна на вугілля, що для державних, що для недержавних шахт однакова. Дуже жорсткій критиці піддається так звана формула «Роттердам плюс», яка для приватних компаній дає можливість заробляти великі кошти. Які, до речі, інвестуються в шахти. На жаль, ця сама формула для державних шахт не дає можливості навіть вчасно виплачувати заробітну плату. Ми мусимо шукати ці гроші в бюджеті. Тобто, багато нюансів, які ми повинні, уряд повинен передбачити, в першу чергу Міністерство енергетики, що зробити для того в наступному році, щоб державні шахти стали рентабельними і прибутковими. Я думаю, що ми маємо на сьогоднішній день ціни на вугілля достатній для того, щоб шахти були рентабельними і прибутковими. Просто менеджмент повинен бути ефективним», - зазначив Домбровський», - сказав він.

На думку депутата, ВР та Уряд мають докласти зусиль, щоб за допомогою державних асигнувань вирішити соціальні проблеми шахтарів, а в перспективі державний вугледобувний сектор на рівень прибутковості.

«Ключова рекомендація – що ми повинні прийняти державний бюджет на 2019 рік, враховуючи помилки, які були створені і прийняті в бюджеті 2018 року. В бюджеті 2019 року повинні бути передбачені кошти на заробітну плату. Ми повинні зробити все для того, щоб боргу по заробітній платі перед шахтарями до кінця цього поточного року не було, щоб заборгованість дорівнювала нулю. І в наступному бюджеті були не тільки гроші на заробітну плату, а були гроші на модернізацію, на підвищення безпеки роботи шахтарів і на підвищення їхньої ефективності роботи. Тоді ми будемо розуміти, що ми маємо моральне право від державних шахт вимагати результатів ефективної роботи», - підкреслив в.о. голови комітету ВР з ПЕК.