Ціна імпортного газу для України досягла рекордних 323 доларів

У вересні середня ціна імпортного газу становила 304,4 дол. за 1 тис. куб. м.

Середня ціна імпортного природного газу в жовтні 2018 року становила 9059,13 грн, або 323,44 дол., за 1 тис. куб. м.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

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"Державна фіскальна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 жовтня 2018 року, яка становить 9059,13 грн, або 323,44 дол., за 1 тис. куб. м", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні, вперше з квітня цього року, середня ціна імпортного газу перевищила 300 дол. за 1 тис. куб. м.