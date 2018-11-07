Енергетики звинувачують владу і силовиків в зриві опалювального сезону в двох містах Львівської області

Енергетики підкреслили той факт, що відсутність подачі теплоенергії в ці шістдесятитисячні міста відбувся в наслідок недобросовісних і невиправданих дій службових осіб Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Керівники підприємств ТОВ "НВП "Енергія-Новояворівськ" та ТОВ "Енергія-Новий Розділ" заявили про причини зриву початку опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі Львівської області. Про це вони повідомили журналістам на прес-конференції.

Енергетики підкреслили той факт, що відсутність подачі теплоенергії в ці шістдесятитисячні міста відбувся в наслідок недобросовісних і невиправданих дій службових осіб Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

На виконання рішення Солом'янського районного суду м.Києва про арешт частини майна вищевказаних підприємств і передачі його в управління, службові особи тендерного комітету АРМА в порушення порядку встановленого законодавством про державні закупівлі, ігноруючи вимоги обов'язкової прозорої процедури проведення конкурсу, визначили управлінця для управління заарештованої частини майна обох ТЕЦ.

Однак, в подальшому стало відомо, що призначений управитель в особі приватного підприємства "Гарант Енерго М" не має необхідних ліцензій на ведення діяльності ТЕЦ щодо забезпечення тепла, гарячої води і електроенергії. Також, як заявив адвокат Святослав Кравець, немає відповідних дозволів доступу до видів необхідної діяльності управління. Виявилося, що управлінці ТЕЦ в Новояворівську та Новому Роздолі навіть не мають кваліфікованого штату співробітників, які можуть працювати на таких об'єктах енергетичної промисловості і забезпечувати функціонування ТЕЦ.

Обрання в порушення закону, сумнівного управлінця, призвело до невиправданої втрати часу на оформлення документів і отримання ліцензій. Як наслідок, це призвело до зриву опалювального сезону і неефективного управління активами підприємства. За даним фактом Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою внесено дані до єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.367 КК України (неналежне виконання службових обов'язків службовими особами тендерного комітету АРМА) - зазначив адвокат Адвокатського об'єднання "АФ "АКТІО" Святослав Кравець, який займається юридичним супроводом даної справи, фіксуючи допущені службовими особами АРМА порушення законодавства.

Святослав Кравець також акцентував увагу на незаконних діях з ознаками вчинення кримінального правопорушення, службовими особами управлінця ПП "Гарант Енерго М". Відповідно до визначення Солом'янського районного суду м.Києва, накладено арешт з передачею в управління лише частини майна підприємств, з конкретним переліком активів, зазначених в судовому рішенні. Таким чином, силове захоплення управлінцем всього майна ТЕЦ, що не входить до переліку ухвали суду відповідно до вимог п.1, п.4. ч.5. ст.173 КПК України, вказує на "рейдерське" самозахоплення активів підприємств, акцентував адвокат. За даним фактом управлінням поліції проводяться ряд слідчих і процесуальних дій для оцінки протиправних дій управлінця.

Як зазначили керівники підприємств "НВП "Енергія-Новояворівськ" та "Енергія-Новий Розділ", службові особи ПП "Гарант Енерго М" за підтримки АРМА із застосуванням фізичної сили приватної охорони, незаконно захопили Новороздільську і Новояворівську ТЕЦ. При цьому, перешкоджаючи працівникам і керівнику в господарській діяльності підприємства, не допускаючи на територію ТЕЦ.

Незважаючи на вищевказану протиправну діяльність управлінців при піддтримці АРМА, керівники підприємств "НВП "Енергія-Новояворівськ" та "Енергія-Новий Розділ" з метою не допустити зриву опалювального сезону уклали меморандум з управителем для забезпечення населення цих двох регіонів теплом і гарячою водою. Також забезпечили управлінця фахівцями і робітниками. Однак управлінець виявився не готовим управляти ТЕЦ і фінансувати заробітну плату, в тому числі нести господарські витрати для функціонування ТЕЦ. Усвідомлюючи неготовність до управління переданого йому майна, управлінець за підтримки АРМА маніпулює свідомістю місцевого населення, вказуючи про можливий зрив опалювального сезону з вини керівників "НВП "Енергія-Новояворівськ" та "Енергія-Новий Розділ". Такі маніпуляції проводяться регулярно для прикриття своєї некомпетентності і небажання виконувати свої зобов'язання за договором управління. На жаль заручниками цієї ситуації є місцеві жителі, які ніяк не можуть вплинути на обставини, що склалися, заявив адвокат.

Керівники підприємств "НВП "Енергія-Новояворівськ" та "Енергія-Новий Розділ" стурбовані невірними і явно непрофесійними рішеннями управлінця, що може привести до катастрофічної ситуації на обох ТЕЦ. Однак відзначили, що продовжують сприяти управителю ПП "Гарант Енерго М" в запуску тепла для населення цих міст.