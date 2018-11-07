"Укрнафта" з початку року сплатила 11,6 мільярда гривень податків

В тому числі, 1,1 мільярда гривень сплачено в рахунок погашення простроченого податкового боргу.

Найбільша нафтовидобувна компанія України "Укрнафта" в січні-вересні 2018 року сплатила податків на суму 11,6 мільярда гривень, у тому числі 1,1 мільярда гривень в рахунок погашення простроченого податкового боргу.

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Про це повідомляється в звіті компанії за 9 місяців 2018 року.

"Укрнафта" продовжує повністю виконувати поточні податкові зобов'язання і одночасно сплачувати податковий борг. За 9 місяців компанія сплатила податків на суму 11,6 мільярда гривень, у тому числі 1,1 мільярда гривень в рахунок погашення простроченого податкового боргу", - йдеться у звіті.

Зазначається, що, таким чином, на кінець третього кварталу 2018 року прострочений податковий борг компанії становив 10,7 мільярда гривень. Цей показник включає прострочену заборгованість самої компанії та її структурних підрозділів, а також борг по спільній діяльності.

"Разом з тим, при відсутності погодженого з урядом рішення про погашення простроченого боргу компанія продовжує нести витрати на формування забезпечення під можливі штрафи і пені за несплачені рентні платежі і податки минулих періодів. За 9 місяців цього року вони становлять 2,5 мільярда гривень", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, навесні 2015 року "Нафтогаз України" опублікував аудовану компанією Deloitte&Touche звітність про результати діяльності в 2012-2013 роках. В ній енергетичний держхолдинг вперше визнав, що на свій розсуд використовував 10 мільярдів кубометрів газу, які належали "Укрнафті".

Через відмову "Нафтогазу України" погашати борг перед "Укрнафтою" у розмірі 50 мільярдів гривень і зірваних у 2014-2015 роках з вини деяких чиновників Міненерговугілля і менеджерів "Нафтогазу" аукціонів з продажу нафти і газу, в "Укрнафти" виник борг перед державою зі сплати податків.

У липні 2015 року акціонери "Укрнафти" обрали новим головою правління компанії громадянина Великобританії Марка Роллінса. Новий голова стабілізував фінансове становище компанії, заплативши рекордну суму дивідендів, і забезпечив поточну сплату податків.

З того часу "Укрнафта", за даними Державної фіскальної служби, входить до ТОП-5 лідерів зі сплати податків серед усіх підприємств України.

Разом з тим Роллінс неодноразово підкреслював, що "Укрнафта" зможе погасити борги по податках за умови, що "Нафтогаз України" почне погашати свої борги перед компанією.

Крім того, правління "Укрнафти" неодноразово пропонувало план фінансового оздоровлення компанії шляхом досудової санації. Однак "Нафтогаз України" і Кабмін відмовляються його затверджувати і вимагають від ДФС описувати майно компанії в рахунок податкового боргу.

У 2016-2017 роках суди України за позовом "Укрнафти" приймали рішення, що зобов'язують виконавчої служби стягнути з "Нафтогазу України" 2 мільярди кубометрів газу, а Фіскальну службу – вписати в заставу спірний обсяг газу. Однак восени 2017 року Верховний суд України скасував рішення судів нижчої інстанцій щодо списання 2 мільярди кубометрів природного газу в якості податкової застави та направив справу на новий розгляд.

У травні 2018 року, розглядаючи позов "Укрнафти" по-новому, Окружний адміністративний суд Києва в рамках чинного законодавства знову зобов'язав ДФС списати податкову заставу спірні 2 мільярди кубометрів природного газу.

Довідка УНІАН. ПАТ "Укрнафта" – найбільша нафтовидобувна компанія України. Її частка в загальнодержавному видобутку нафти з газовим конденсатом в 2017 році становила 65,7%, частка у загальному видобутку газу – 5,3%. На балансі підприємства знаходиться 43 бурових установок, 1936 нафтових і 168 газових свердловин. ПАТ "Укрнафта" володіє 537 АЗС в більшості регіонів України. 50%+1 акція компанії належить НАК "Нафтогаз України".