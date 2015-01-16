«Енергоатом» візьме у «Укрексімбанку» кредит на $52,5 млн

Про це йдеться в повідомленні компанії на веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, кредит планується залучити у період з 16 лютого по 16 березня 2015 року. Очікується, що сума коштів за користування кредитними коштами складе 13,293 млн грн.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні із часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

«Укрексімбанк» працює на ринку України від 1992 року і входить до групи найбільших банків. Банк на 100% перебуває у власності держави.