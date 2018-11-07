Посол Польщі заявив, що в інтересах Києва та Варшави не допустити реалізації проекту «Північний потік-2»

Ян Пєкло наголошує, що зупинити реалізацію «Північного потоку-2» - це першочергове завдання для Польщі.

Надзвичайний та повноважний посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло впевнений, що в інтересах Києва та Варшави не допустити реалізації проекту «Північний потік-2».

Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат заявив під час конференції в Києві.

"Наразі у нас є проблема - це «Північний потік-2». В інтересах України, Польщі та інших країн не допустити реалізації проекту", - зазначив Пєкло.

За його словами, зупинити «Північний потік-2» - це першочергове завдання для Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту докласти всіх зусиль до заборони будівництва газопроводу «Північний потік-2».

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1 листопада Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що розглядає російський проект "Північний потік-2" не так критично, як Київ, і виступає за збереження гарантій транзиту газу територією України.

Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід в обхід України планують побудувати поряд з вже наявним «Північним потоком-1». Будівництво газопроводу має завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 км, він повинен з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.